ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ರಿಚಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸವಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Richa Chadha acting break, Richa Chadha delivery problems-ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಿಚಾ ಚಡ್ಡಾ ನಟನೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಏಕೆ? ಕಾರಣ ರಿವೀಲ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಿಚಾ ಛಡ್ಡಾ ತಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನಟಿ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ರಿಚಾ ಛಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಹಂತವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಟನೆಗೆ ಕೆಲಕಾಲ ವಿರಾಮ ನೀಡಲು ಕಾರಣವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಚಾ ಛಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ನಟ ಅಲಿ ಫಜಲ್ 2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಆಕೆಗೆ ಜುನೈರಾ ಇಡಾ ಫಜಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಆಗಮನದ ಬಳಿಕ ರಿಚಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಭನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಹೀರಾಮಂಡಿ: ದಿ ಡೈಮಂಡ್ ಬಜಾರ್’ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಿಚಾ, ನಂತರ ಅಲಿ ಫಜಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ‘ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗರ್ಲ್ಸ್’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನ್ಯೂಸ್18ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಿಚಾ ತಮ್ಮ ನಟನೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ದೇಹ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ‘ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗರ್ಲ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವೇದಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ, ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಆರುರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ರಿಚಾ, ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ರಿಚಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮಂಕಾಗಿರುವಂತೆ, ಅಂದರೆ ‘ಬ್ರೈನ್ ಫಾಗ್’ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ರಿಚಾ ಮತ್ತೆ ನಟನೆಗೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಓಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ‘ಮುಸಾಫಿರಿ’ಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಕೆಲಸದ ವೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಮುಸಾಫಿರಿ’ ರಿಚಾ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿ, ಬರೆದು, ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನ್-ಫಿಕ್ಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ ನಗರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರೇಮಪತ್ರದಂತಿದೆ ಎಂದು ರಿಚಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಜುನೈರಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ರಿಚಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ, ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ರಿಚಾ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಪಡದಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ರಿಚಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸವಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಹಿಳೆಯರ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬರೆಯುವುದು, ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಪ್ರಗತಿಪರ ಮಹಿಳೆ’ಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಿಚಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ, ತಾಯ್ತನ, ಆರೋಗ್ಯ, ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ನಟನೆ—ಈ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಿಚಾ ಛಡ್ಡಾ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.