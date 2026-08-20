ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಎಟಿಎಂ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಾ?
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂಗಳು ತಂದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಟಿಎಂ ಬಂದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಎಟಿಎಂ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು? ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಎಟಿಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಎಟಿಎಂ ಎಂದರೆ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮೆಷಿನ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಹಣ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಯಂತ್ರವಿದು. ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಬಳಸಿ, ಹಣ ತೆಗೆಯುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಎಟಿಎಂ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು 1987ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಎಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿ (HSBC) ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಮುಂಬೈ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಟಿಎಂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಆಗೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು?
1987ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಜನರಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಎಟಿಎಂ ಬಂದ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.
ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು?
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಗದು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಎಟಿಎಂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾದವು. ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳೂ ಸೇರಿಕೊಂಡವು.
ಮುಂಬೈನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಎಟಿಎಂ ಸೇವೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ದೇಶದ ಇತರ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಪಿಐ (UPI) ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನಗದು ಪಡೆಯಲು ಎಟಿಎಂಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಟಿಎಂ ಬೂತ್ಗಳು
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 2,51,057 ಎಟಿಎಂ ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,33,544 ಎಟಿಎಂಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೇ, 77,117 ಎಟಿಎಂ ಮಷೀನ್ಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನವುಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು 36,216 ಮಷೀನ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಎಟಿಎಂಗಳಾಗಿವೆ.
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