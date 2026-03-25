ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟು, ATM ಹಣ ವಿತ್ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್
ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯುಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜಿಯೋ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧರಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಮಯ
ಇನ್ನೇನು ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಎಟಿಎಂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ.
ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲು
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಯುಪಿಐ ಆಧರಿತ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ (Cash Withdrawl) ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ರೂ. 23 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
HDFC ನಿಯಮ ಹೀಗಿದೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐದು ಉಚಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳು.
ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ. 50,000 ರಿಂದ ರೂ. 75,000 ರವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ
ಈ ಹಿಂದೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಈಗ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕ್ರಮ ಹೊಂದಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜಿಯೋ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸ QR ಕೋಡ್ ಆಧರಿತ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು UPI QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
