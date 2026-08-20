ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ 'ನಿವೃತ್ತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಬಡ್ಡಿದರ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸದಸ್ಯರ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ (passbook.epfindia.gov.in) ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ 'ನಿವೃತ್ತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್' (Retirement Calculator) ಉಪಕರಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ 58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಿಎಫ್ (PF) ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಕೈಸೇರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ (CA) ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು!
UAN ಮೂಲಕ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ; ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ (UAN) ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯ; ಕೇವಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲಕವೂ ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ; ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗುವುದರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯದ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಂದೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕುರಿತು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ 3 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು!
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ!
ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇ. 8.25ರ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ (Salary increment) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಂತಿಮ ನಿಧಿಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಏರುಪೇರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ!
ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಣವನ್ನು (Partial withdrawal) ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು 58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರಬೇಕಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ನಿಧಿಯ ಮೊತ್ತವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ ಹೊರತು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಕಡ್ಡಾಯ!
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ (EPS Pension) ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಪಿಎಫ್ಒ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು (ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ಅವಧಿ 10 ವರ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು). 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (EPS) ಜಮೆಯಾದ ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ ಹೊರತು, ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.