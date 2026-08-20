ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಅವರು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ (AI) ಉಂಟಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಬಳಸುವ 'AI ಟೋಕನ್ಗಳ' ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರಮದ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮರು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (AI) ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾನವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು, ಕಂಪನಿಗಳು ಬಳಸುವ 'AI ಟೋಕನ್ಗಳ' (AI Computational Tokens) ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾನವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಸಮಾನತೆಯು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
AI ಅಳವಡಿಕೆ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ
AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಗಮನದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಳವಡಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಸ್ ಜನಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, 20 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ AI ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. 250 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 37 ರಷ್ಟಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ತತ್ಕ್ಷಣದ ಕುಸಿತಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
AI ಟೋಕನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಳಸುವ AI ಟೋಕನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮರು ತರಬೇತಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮರು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ (Up-skilling), ಅವರನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು 'ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳನ್ನು' (Tax Credits) ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕದ ಗಾತ್ರವು ಕೌಶಲ್ಯ ನವೀಕರಣದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬೇಕು.
ಆಶಾವಾದಿ ಆಯಾಮಗಳು, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು
AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಳ
'ಜೆವೊನ್ಸ್ ಪರಿಣಾಮದ' (Jevons Paradox) ಪ್ರಕಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಕೌಶಲ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ AI ನೆರವಿನಿಂದ ನರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ರೋಗನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ, ಮಧ್ಯಮ ಕೌಶಲ್ಯದ ನೌಕರರು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು AI ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ, ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು (Startups) ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾನವ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.