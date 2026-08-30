ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಮಹಾ ಸಂಚಾರ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭ
Surya kanya rashi ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇತರರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯನ ಮಹಾ ಸಂಚಾರ
ಸೂರ್ಯನ ಮಹಾ ಸಂಚಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಸ್ನೇಹಪರ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಚಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರವರೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮನೆಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.