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- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ಯೋಗ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ಯೋಗ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
First week of september ಈ ವಾರ ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವಾರ ಯಾವ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ನೀಡಿದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಅದರಂತೆ, ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರ ( ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರವರೆಗೆ ಹೊಸ ವಾರ ಬರಲಿದೆ . ಈ ವಾರ ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ .
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ವಾರದ ಜಾತಕ
ಈ ವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ವಾರವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ವಾರದ ಜಾತಕ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.