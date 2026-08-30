12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಗುರು ಗ್ರಹವು, 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿವೆ.
ಶುಭಕರ ಗುರು ಸಂಚಾರ
ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ 'ಗುರು ಭಗವಾನ್' ಶುಭ ಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷ, ಮನಸ್ಸಿನ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುವವನು ಈತನೇ. ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುರು ಗ್ರಹ, ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲು ಒಂದು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಅದ ಪ್ರಭಾವ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಳೆ
ಸದ್ಯ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ (ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿ) ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುರು ಭಗವಾನ್, ಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ತನ್ನ ಪಥ ಬದಲಿಸಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂಚಾರವು 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೂ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲಿದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ: ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ಕಟಕ ರಾಶಿಯ 2ನೇ ಮನೆಯಾದ ಧನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ, ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಹೊಸ ಅವಕಾಶ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ 8ನೇ ಮನೆಗೆ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶುಭ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಗತಿಯ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವಸರ ಮಾಡದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ
ಗುರು ಗ್ರಹವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಿರುವುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಾಭ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಬರಲಿದೆ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.