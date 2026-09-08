Panchakajjaya recipe: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕನಿಗೆ ಮೋದಕ ಮತ್ತು ಕಡುಬಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ' ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ನೈವೇದ್ಯದ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕನಿಗೆ ಮೋದಕ ಮತ್ತು ಕಡುಬಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ' ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ನೈವೇದ್ಯದ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬಂತೆಂದರೆ ಮನೆ-ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಪುತ್ರ ಗಣಪತಿಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋದಕ, ಕಡುಬು, ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯವನ್ನು ವಿಶೇಷ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಹಕ್ಕೂ ತಂಪು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ತೆಳು ಅವಲಕ್ಕಿ (ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ) - 2 ಕಪ್
ಬೆಲ್ಲ - 100 ಗ್ರಾಂ
ಹಸಿ ಕಾಯಿತುರಿ - 1 ಕಪ್
ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು - 2 ಚಮಚ
ತುಪ್ಪ - 2 ಚಮಚ
ಗೋಡಂಬಿ - 15 ರಿಂದ 20
ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ - 10 ರಿಂದ 15
ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - 1 ಚಮಚ
ನೀರು - ಸ್ವಲ್ಪ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಎಳ್ಳು ಹುರಿಯಿರಿ: ಮೊದಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲೆಯಿಟ್ಟು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಟಪಟ ಎನ್ನುವವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಘಮ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹುರಿಯಿರಿ: ಅದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದುಕೊಂಡು ತೆಗೆದಿಡಿ.
ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ: ನಂತರ ಬಾಣಲೆಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸಿ. ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಹದಕ್ಕೆ (ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಗುಟಾಗುವವರೆಗೆ) ಬಂದಾಗ ಒಲೆ ಆರಿಸಿ. ಈ ಪಾಕವನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ಕಸ ತೆಗೆಯಲು).
ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ: ಈಗ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಳು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಎಳ್ಳು, ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಹಸಿ ಕಾಯಿತುರಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ.
ಕೊನೆಯ ಹಂತ: ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇರುವ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕವನ್ನು ಅವಲಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು, ಕೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಲಸಿ.
ಈಗ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ 'ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ' ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ!
ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು
ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಬೆಲ್ಲ, ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲುಬುಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಪ್ರಸಾದ.
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರಲು ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ: ತೆಳು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಣ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ (ಹುರಿಯಬಾರದು, ಕೇವಲ ಬಿಸಿಯಾಗಬೇಕು), ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ತಿನ್ನುವಾಗ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ (Crunchy).
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಡದಿರಲು ಕಾಯಿತುರಿ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ: ಹಸಿ ಕಾಯಿತುರಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಸಂಜೆಯಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಯಿತುರಿಯನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಸಿವಾಸನೆ ಹೋಗಿ, ತೇವಾಂಶ ಆರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ಸೇರಿಸಿದರೆ 2-3 ದಿನ ಇಟ್ಟರೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಾಕ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಾರದು: ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಕೇವಲ ಜಿಗುಟಾದರೆ (Sticky) ಸಾಕು. ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಪಾಕ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಕ ಬಂದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕಲ್ಲಿನಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಮೆದುವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಕರಿ ಎಳ್ಳಿನ ಬಳಕೆ: ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳಿನ ಬದಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 'ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು' ಹುರಿದು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.