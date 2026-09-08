Ragi Roti: ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವ , ತುಂಡಾಗದೇ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಡಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ.
ಮೃದುವಾದ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ರೊಟ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಊಟದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಿಯಮಿತ ರೊಟ್ಟಿಯ ಬದಲು ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೃದುವಾದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸಲು ಹೊರಟರೆ ಅವು ಮುರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನರು ದೂರುವುದನ್ನು ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ನಿಮಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ಯಾ?. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನದಿಂದ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬಿರುವ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
- ನೀರು - 1 ಕಪ್ (ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು)
- ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ
ಮೃದುವಾದ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
- ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು ಗೋಧಿ ರೊಟ್ಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಮೊದಲು, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
- ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಬಂದಾಗ, ಉರಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
- ಎಲ್ಲಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಮುಚ್ಚಿ, ಮತ್ತು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ.
- ಇದು ಹಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಯವಾದ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈಗ ಈ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ ತಯಾರಿಸಿ. ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾದುವಾಗ, ಒಣ ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೋಲಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರೋಲರ್ ಗೆ ಹಚ್ಚಿ.
- ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಒಂದು ಬದಿ ಲಘುವಾಗಿ ಬೆಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ.
- ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಟುಲಾದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ. ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಲೂನಿನಂತೆ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ.
- ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರಿ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಸಾಕು.