Kesaribath recipe Kannada: ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಅಳತೆ ತಪ್ಪಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸಪ್ಪೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇನ್ಮೇಲೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ! ಕೇವಲ 1-2-3-4 ಎಂಬ ಸರಳ ಅಳತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಎಂಥವರೂ ಕೂಡ ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರಹಸ್ಯ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ರವೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು, ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಫೇಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ!
ಏನಿದು 1-2-3-4 ಸೂತ್ರ?
ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
1 ಕಪ್ ತುಪ್ಪ
2 ಕಪ್ ರವೆ (ಮೀಡಿಯಂ ರವೆ)
3 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ
4 ಕಪ್ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರು
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಹಂತಗಳು
ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಿ
ಕೇಸರಿಬಾತ್ ತಳ ಹಿಡಿಯದಂತೆ (ಸೀಯದಂತೆ) ಇರಲು ಯಾವಾಗಲೂ ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ರವೆ ಹುರಿಯುವ ಕ್ರಮ
ಮೊದಲು 1 ಕಪ್ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕಪ್ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ (Low Flame) ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ರವೆಯು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹೊರಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ
ರವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ ನಂತರ 3 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಕುದಿಯುವ ನೀರು
ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ 4 ಕಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ (Boiling Water) ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತ. ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಳಸಿದರೆ ರವೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಫೈನಲ್ ಟಚ್
ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 1 ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ರುಚಿಯಾದ, ಮೃದುವಾದ ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಸಿದ್ಧ!
ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಸ್
*ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಥವಾ ಲೋಟವನ್ನು ಅಳತೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಳೆಯಿರಿ.
*ರವೆ ಹುರಿಯುವಾಗ ಉರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಡಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹುರಿದಷ್ಟೂ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು.
*ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸುಲಭವಾದ 1-2-3-4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಸಹ ನೆನಪಿರಲಿ
ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು: ಯಾವುದೇ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ಇದು ಸಕ್ಕರೆಯ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದ ಮಿಶ್ರಣ (Hotel Style Secret): ಕೇವಲ ತುಪ್ಪ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕೇಸರಿಬಾತ್ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೂ ಮುದ್ದೆಯಾಗದೆ, ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ (Shine) ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಲವಂಗದ ಘಮ: ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹುರಿಯುವಾಗ ಎರಡು ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದು ಕೇಸರಿಬಾತ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮನೆಯ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೇಸರಿ ದಳಗಳು: ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲರ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಕೇಸರಿ ದಳಗಳನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಬಳಸಿ. ಇದು ಬಣ್ಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಸುವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತಳ ಹಿಡಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು: ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಪೂರ್ತಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಒಲೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ (Steam cooking). ಇದರಿಂದ ರವೆ ಹಬೆಯಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.