Vastu tips for home peace: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ತವಾ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಹನಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಅಶಾಂತಿ ದೂರ ಮಾಡಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ತರುವ ಸರಳ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಶಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು, ಅಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾದ-ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಬಿಸಿ ಹಂಚಿನ (ತವಾ) ಮೇಲೆ ಹಾಲಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು?
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಂಚು (ತವಾ) ಕಾದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಲಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುವುದು ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರಣ: ವಾಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಸಿ ಹಂಚು 'ಮಂಗಳ'ನ (ಶಕ್ತಿ) ಸಂಕೇತವಾದರೆ, ಹಾಲು 'ಚಂದ್ರ'ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು (ಶಾಖ) ಚಂದ್ರನ ಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಫಲಿತಾಂಶ: ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಜಗಳಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ತೋರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ತೋರಣವು ಸದಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಳೆಯದಾದ, ಧೂಳು ಹಿಡಿದ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಹೂವು-ಎಲೆಗಳ ತೋರಣವು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂವಿನ ತೋರಣವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಥವಾ ತೋರಣವು ಸದಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ
ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪರಿಹಾರಗಳು
ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್: ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮನೆಯ ವಾಯುವ್ಯ (North-West) ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗು ಹಾಕಿ. ಇದು ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಂಗಾಜಲ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಲಹಗಳಿದ್ದರೆ, ಸತತ 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗಂಗಾಜಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸಿ ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಮುಕಿಸಿ.
ಮನೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇತರ ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳು
ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಹೂವು: ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕೂ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕದ (ಆಂಕಡೆ) ಮೂರು ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಿರಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ತರುತ್ತದೆ.
ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ: ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಪರದೆಯ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಗೀತದ ನಾದವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಹಾಲಿನ ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣ: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ: ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ.
ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನ ಪವಾಡ
ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ 5 ಕೆಜಿ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ (ನೀರು ತಾಗದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ) ಇಡಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಪ್ಪು ಒದ್ದೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸ ಉಪ್ಪನ್ನು ಇಡಿ.