Besan Laddu Recipe: ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ, ಗಣೇಶನಿಗೆ ವಿಶೇಷಾದ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಆದರೆ, ಮಾಡಲು ತುಂಬಾನೆ ಸರಳವಾಗಿರುವ ಬೇಸನ್ ಲಡ್ಡೂ ರೆಸಿಪಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗಾಗಿ ಬೇಸನ್ ಲಾಡು
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತರು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿವಿಧ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಮೋದಕ' ಮತ್ತು 'ಲಡ್ಡು'ಗಳು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ತಿನಿಸುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವನ್ನೇ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು, ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, 'ಬೇಸನ್ ಲಡ್ಡು' ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ತಿನ್ನಲು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗಾಗಿ ಬೇಸನ್ ಲಾಡು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಬೇಸನ್ (ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು)
- ತುಪ್ಪ
- ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ
- ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (2–3 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ).
ಬೇಸನ್ ಲಾಡು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
- ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಹಿಟ್ಟು ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ ನಂತರ, ಉರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
- ಹುರಿದ ಹಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ನಂತರ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಹುರಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಉಂಡೆಗಳ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ; ಹಿಟ್ಟು ಕೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಂಗೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಈ ಲಾಡುಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಬೇಸನ್ ಲಾಡುಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
- ಇವುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು. ಇವು ಗಣೇಶನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡವರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯಾಗಿವೆ.