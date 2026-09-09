ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನದಂದು ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ..4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನದಂದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗಣೇಶನನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:06 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:44 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ:
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಂತಸ ತರಬಹುದು. ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ:
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಮಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಮೂಲಗಳಿಂದಲೂ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಘ್ನಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಾತಾವರಣವಿರಬಹುದು.ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಬಹುದು. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ
ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರವೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.