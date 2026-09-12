Astrology: ಮಂಗಳನ ನೀಚ ದೃಷ್ಟಿ: 3 ರಾಶಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಮಹಾ ಕಂಟಕ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನೀಚ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನೀಚ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪುವುದರಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 12ರವರೆಗೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನವಗ್ರಹಗಳ ಸೇನಾಪತಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಕ. ಈಗ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳ, ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಚಂದ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 12 ರವರೆಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮಂಗಳನ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನೀಚ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ಸಮಯ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ಕಾಟಕ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ಸಮಯವಿದು. ಇವರ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಗೆ (ಜನ್ಮ ರಾಶಿ) ಮಂಗಳ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅನಗತ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ, ಹತ್ತಿರದ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ. ಬಡ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ 7ನೇ ಮನೆಯಾದ ಕಳತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನು ಇರುವುದರಿಂದ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಮಂಗಳವಾರದಂದು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಹುಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸಬಹುದು. ಮಂಗಳ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೋಬಲ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ 10ನೇ ಮನೆಗೆ ಮಂಗಳ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಾನವಾದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಚನಾಗುವುದರಿಂದ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಾಗ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಮುರುಗನ್ (ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ) ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸುವಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.