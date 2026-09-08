ಪುಟಾಣಿಗಳ ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ಸುತ್ತಲೂ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಈ ಕಡಗದ ಮಾದರಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಪಾದಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಹೂವಿನ ಡಾಲರ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು!
Silver Bracelet: ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗಳು: ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್
Stud Earrings: 100 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಸ್ಟಡ್ ಓಲೆಗಳು!
Blouse Designs: ಸೀರೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಬ್ಲೌಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿವು!