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ಪುಟಾಣಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಗೆಜ್ಜೆ.. ಇಲ್ಲಿವೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿಗಳ ಕಾಲಿನ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
fashion Sep 08 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ
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ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಚೈನು

ಪುಟಾಣಿಗಳ ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Image credits: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ
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ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್

ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Asianet News
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ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.

Image credits: Asianet News
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ಕಡಗದ ಮಾದರಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಸುತ್ತಲೂ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಈ ಕಡಗದ ಮಾದರಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಪಾದಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

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ಬೆಳ್ಳಿ ಮಣಿಗಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

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