ಜೊಮ್ಯಾಟೋದ ಡೆಲಿವರಿ ರೈಡರ್ ಉಮಾ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಮಗನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11ರವರೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 18-25 ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು 200 ಕಿ.ಮೀಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಕಿ.ಮೀ ಸವಾರಿ, 25 ಡೆಲಿವರಿ; ಉಮಾ ಅವರ ಛಲದ ಕಥೆ ವೈರಲ್!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಡೆಲಿವರಿ ರೈಡರ್ ಉಮಾ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟದತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿ, ಹಲವು ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ದಿನ
ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉಮಾ ಅವರ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 15 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಅವರ ದಿನದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ. ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.
ಅವರ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಕೂಡ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11ರವರೆಗೆ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 18ರಿಂದ 25 ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಕಿ.ಮೀಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ ಪ್ರಯಾಣ!
ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಮಾ ಪ್ರತಿದಿನ 200 ಕಿ.ಮೀಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೀರ್ಘ ಕೆಲಸದ ದಿನದ ಬಳಿಕವೂ ಮರುದಿನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದಿನಚರಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈರಲ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕೇವಲ ಐದು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ
ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಗನನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉಮಾ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಮನಮುಟ್ಟಿದೆ.
2020ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊದ ‘ಸ್ಟಾರ್ ಡೈಮಂಡ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ
ಉಮಾ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಲವರು ತಾಯಿಯ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗ, ಇಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಉಮಾ ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಪ್ರೇರಣೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರದೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಆದಾಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಪರಿಶ್ರಮದ ಹಿಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ
ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ದುಡಿಮೆ ಹೇಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಮಾ ಅವರ ಕಥೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕಥೆಯು ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಗಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಾಸ್ತವದ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.