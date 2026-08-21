ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಿತ್ರನ್ ಅವರು ಯಶ್ಗೆ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಿತ್ರನ್ ಅವರು ಯಶ್ಗೆ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಆ ಕಥೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ.
ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಸ್ಪೈ ಹಾಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಿತ್ರನ್, ‘ಇರುಂಬು ತಿರೈ’, ‘ಹೀರೋ’ ಮತ್ತು ‘ಸರ್ದಾರ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಬಳಿಕ ಮಿತ್ರನ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ?
ಸದ್ಯ ಯಶ್, ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ನಂತರ ಯಶ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಿತ್ರನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಮಿತ್ರನ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಥೆ ಯಶ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿಗೂ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಿತ್ರನ್
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಿತ್ರನ್ ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಗೂ ಕಥೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ‘ವಿಶ್ವಂಭರ’ ಬಳಿಕ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಿದ್ದರೂ, ಡೇಟ್ಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಥೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಿತ್ರನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಲಿರುವ ಯಶ್
ಇನ್ನು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ‘ರಾಮಾಯಣ 2’ರ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಿತ್ರನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ತಕ್ಷಣ ಸೆಟ್ಟೇರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲದ ವಿಚಾರ.
ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೆ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುವುದು ಖಚಿತ. ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಸರಾದ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಿತ್ರನ್ ಒಂದಾದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಗಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.