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ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಿ

ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತುಂಬಾನೆ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಥಳ ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಚಂದನವನದ ನಟಿಯರು.

sandalwood Sep 24 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram
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ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸುಂದರಿಯರು

ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡ್ ನಟಿಯರಾದ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಖುಷಿ ರವಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಾ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಫೋಟೋಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿಯರು

ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಕರೆ ಆಗಿತ್ತು.ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾ ಕಾಮಾಖ್ಯಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಮತ್ತು @keerthientclinic ಸಂದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಣ

ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಿದು! ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಸಂದರ್ಶನ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ

ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಮೂವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೀರ್ತಿ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಕ್ಲಿಕಿಕ್ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದುದಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

Image credits: Instagram
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ದೇವಿ ದರ್ಶನದ ಜೊತೆ ಪೂಜೆ

ನಟಿಯರು ಕಾಮಾಕ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇತರ ದೇಗುಲಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

ಕರಿಯರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಮೃತಾ ಸದ್ಯ ‘ಹಲ್ಕಾ ಡಾನ್’, ‘ಫಾದರ್’ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರಿಡದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಖುಷಿ ರವಿ

ಖುಷಿ ರವಿ ‘ಲೆಗಸಿ’ ಎನ್ನುವ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ, ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಡೈಜಿ’ ಮತ್ತು ‘ನಾಕು ತಂತಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಯ್ಯನಮನೆ 2 ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ

ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ‘ರಕ್ಕಸ ಪುರಧೊಳ್’, ‘ಶೇಷ 2016’ ಮತ್ತು ‘ಎಲ್ಲರ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕಾಲ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.

Image credits: Instagram
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ಮೂವರ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಖುಷಿ, ಅಮೃತಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಚನಾ ಸ್ನೇಹ ನೋಡಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಸ್ನೇಹ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram

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