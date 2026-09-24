ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತುಂಬಾನೆ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಥಳ ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಚಂದನವನದ ನಟಿಯರು.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡ್ ನಟಿಯರಾದ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಖುಷಿ ರವಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಾ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಕರೆ ಆಗಿತ್ತು.ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾ ಕಾಮಾಖ್ಯಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಮತ್ತು @keerthientclinic ಸಂದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಿದು! ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಮೂವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೀರ್ತಿ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಕ್ಲಿಕಿಕ್ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದುದಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ನಟಿಯರು ಕಾಮಾಕ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇತರ ದೇಗುಲಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಿಯರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಮೃತಾ ಸದ್ಯ ‘ಹಲ್ಕಾ ಡಾನ್’, ‘ಫಾದರ್’ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರಿಡದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಖುಷಿ ರವಿ ‘ಲೆಗಸಿ’ ಎನ್ನುವ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ, ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಡೈಜಿ’ ಮತ್ತು ‘ನಾಕು ತಂತಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಯ್ಯನಮನೆ 2 ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ‘ರಕ್ಕಸ ಪುರಧೊಳ್’, ‘ಶೇಷ 2016’ ಮತ್ತು ‘ಎಲ್ಲರ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕಾಲ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಖುಷಿ, ಅಮೃತಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಚನಾ ಸ್ನೇಹ ನೋಡಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಸ್ನೇಹ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
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