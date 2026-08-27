ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ಡ್ ಟಾಕ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಹಾಗೂ ‘ಕೆಜಿಎಫ್ 2’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ‘ರಾಕಿ ಭಾಯ್’ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ಡ್ ಟಾಕ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಘೋಷಣೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಹೈಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು, ಹಾಡುಗಳು, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಟೀಸರ್, ಟ್ರೇಲರ್ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.
ಅದರಲ್ಲೂ ‘ಡ್ಯಾಡಿ ಈಸ್ ಹೋಮ್’ ಎಂಬ ಮಾಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ‘ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಬೇರೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದೇ ಬೇರೆ’ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೂಡಿಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
‘ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಒಂದು, ತೆಗೆದಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು...’
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ‘ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಒಂದು, ತೆಗೆದಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು... ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡಿವೈಡ್ಡ್ ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು, ‘ಓಹೋ... ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ!’ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಳೆಯದೋ ಅಥವಾ ಈಗಿನದ್ದೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್?
ಇನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ಭಾರೀ ಹೈಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮುನ್ನವೇ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.