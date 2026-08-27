ಬಿಹಾರದ ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ ಆರು ವರ್ಷದ ಆದಿತ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದನು. ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದರೂ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಮೂರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದನು.
ಕಾಲು ಮುರಿದ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇತ್ತು. ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಕಲಿತ ನೆನಪಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪದವೀಧರರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆಯಿತ್ತು. ಆತನ ಹೆಸರು ಆದಿತ್ಯ ಕುಮಾರ್. ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಆರು ವರ್ಷ! ಆ ಪುಟ್ಟ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆಯಬೇಕಾದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿತ್ತು. ಬನ್ನಿ ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಬಿಹಾರದ ಪ್ರತಿಭೆ!
ಬಿಹಾರದ ಪಟ್ನಾದ ಪುನೈಚಕ್ನ ಈ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯ ಬಾಲಕ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಪಟ್ನದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಯುವಕರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಓದಿ ದಣಿದಿದ್ದ ಅಣ್ಣ-ಅಕ್ಕಂದಿರ ಆಕ್ರೋಶದ ನಡುವೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನೂ ನಿಂತಿದ್ದ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೂರ ಕೈಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಚದುರಿಸುವಾಗ, ಈ ಅಮಾಯಕ ಮಗುವನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಹೆತ್ತವರ ಕರುಳು ಚುರುಕ್ ಅಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯೂ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಮುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
3 ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್!
ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಆತ ಹೆದರಿ ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲು ಸೇರಲಿಲ್ಲ.ಬದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು ಮೈಕ್ ಮುಂದೆ! ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೆಸ್ಮೀಟ್ ನಡೆಸಿ, ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ ಆತನ ಧಾವಂತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬರಲು ನೂರು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯ ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಸತತವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಂಡಿ ನಡುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆತ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಭ್ರಷ್ಟರ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳುವಂತಿತ್ತು. ನಾವು ಜೈಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಗುಂಡನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ! ಎಂದು ಆ ಮಗು ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಗರ್ಜಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕಣ್ಣುಗಳೂ ತೇವವಾಗಿದ್ದವು.
ತೊದಲು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದ ಕಿಚ್ಚು!
ಆತನ ತೊದಲು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆಯಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಕಿಚ್ಚಿತ್ತು. ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಆಟವಾಡುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ತಂದಿಟ್ಟ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆತ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದ್ದ. ತನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ದೇಶದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಂಠ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ನ್ಯಾಯದ ಮನವಿ ಇಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಆಕ್ರೋಶ!
ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ ಹಠವಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆಕ್ರೋಶದ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಆದಿತ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಮುಗ್ಧತೆಯಿದ್ದರೂ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಛಾಯೆಯಿತ್ತು. ಆತನ ಮೂರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಕೇವಲ ಸುದ್ದಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವ ಸಮೂಹದ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಜೈಲಿನ ಕತ್ತಲನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದ ಈ ಮಗುವಿನ ಧೈರ್ಯ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.