ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ’ ನಡೆಸಿದ ‘ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್’ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣ್‌ರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್‌ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ’ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್’ (Mood of the Nation) ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಂಬರ್‌ 1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣ್‌ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್‌ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪುಷ್ಪ’, ‘ಅನಿಮಲ್‌’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ತೆಲುಗುವರ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್‌ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 16ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ‘ಮೈಸಾ’ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ದೀಪಿಕಾರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ!

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ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇದೀಗ ‘ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್’ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಂಬರ್‌ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣ್‌ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕೂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಜನತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವುದು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ಇದೀಗ ಆಲ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್‌ 1 ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಯಣ.. ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್!

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ‘ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ‘ಪುಷ್ಪ’ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ‘ಅನಿಮಲ್‌’ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್‌ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ‘ಛಾವಾ’ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಬಳಿಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ‘ಮಿಷನ್‌ ಮಜ್ನು’, ‘ಸಿಕಂದರ್‌’, ‘ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್‌ 2’ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದೀಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ‘ಮೈಸಾ’ ಕೂಡ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್‌ಲುಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೈಪ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕ್ರೇಜ್‌?

ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್‌ನ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಇದೀಗ ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತೆಲುಗುವರ ಸೊಸೆಯಾದ ಬಳಿಕವೇ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್‌ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ-ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೋಡಿ ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭರ್ಜರಿ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.

‘ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ’ ಜೋಡಿಯ ಕಮಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಣಬಾಳಿ’ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 16ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ‘ಮೈಸಾ’ ಕೂಡ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರುವುದು ಖಚಿತ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.