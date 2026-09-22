ವಿಸಿಕೆ ನಾಯಕ ತಿರುಮಾವಲವನ್ ಅವರ ಕಾರಿನ 'TN 07 CM 2031' ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಇದು ವಿಜಯ್ ಅವರ 'GOAT' ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 'ಪರಿವಾಹನ್' ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ 'TN 07 CM 2031' ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ವಿಸಿಕೆ (VCK) ನಾಯಕ ಥೋಲ್ ತಿರುಮಾವಲವನ್ ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಂಡ ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಹಿಂದೆ 'GOAT' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ 'TN 07 CM 2026' ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ.

ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು 'TN 07 CM 2031' ರಹಸ್ಯ!

ತಿರುಮಾವಲವನ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ 35 ವರ್ಷಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 'ತಿರುಮಾ 35: ದಿ ಎರಾ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಜಸ್ಟೀಸ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಇವಿಪಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಾವಲವನ್ ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಸನ್‌ರೂಫ್ ತೆರೆದು ಬರುವ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯದ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಾರಿನ 'TN 07 CM 2031' ಪ್ಲೇಟ್ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತು. 'CM 2031' ಎಂದರೆ 2031ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಅದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವೊಂದಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು ವಿವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ವಿಸಿಕೆ ಖಜಾಂಚಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಾಲಾಜಿ, ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಇದು ತಿರುಮಾವಲವನ್ ಅವರ ವಾಹನದ ಶಾಶ್ವತ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'TN 07 CM 2026' ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಟ್ರೆಂಡ್!

ಈ ಘಟನೆಯು 2024ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ 'GOAT' ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಬಳಸಿದ ಕಾರಿಗೆ 'TN 07 CM 2026' ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ತರುವಾಯ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 2026ರ ಚುನಾವಣೆಯತ್ತ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಭು ಆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಆ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2018ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತಗೊಂಡ 'ಹೋಂಡಾ ಸಿಬಿ ಹಾರ್ನೆಟ್' ಬೈಕ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕಾರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.

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ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ಗಳು ತಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಪಡೆಯಲು 'ಪರಿವಾಹನ್' ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು:

1. ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹುಡುಕಾಟ; ಪರಿವಾಹನ್‌ನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಟಿಒ (RTO) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

2. ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ; ಇ-ಹರಾಜು ಅಥವಾ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ರಚಿಸಬೇಕು.

3. ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪರಿಶೀಲನೆ; ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇ-ಹರಾಜು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ನೇರ ಬುಕಿಂಗ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

4. ಮೀಸಲಾತಿ ಶುಲ್ಕ; ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ನಿಗದಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ರಶೀದಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.

5. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ (ಇ-ಹರಾಜು); ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಧಿಸೂಚಿತ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

6. ನೋಂದಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ; ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್‌ಟಿಒ ಮೂಲಕ ವಾಹನದ ಶಾಶ್ವತ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಖಾಸಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ನೋಂದಣಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ!

ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತಯಾರಿಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (RTO) ನೀಡುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಿರುಮಾವಲವನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಸಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಪ್ರಾಪ್' (Prop) ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವೈರಲ್ ಆದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯಲು ಪರಿವಾಹನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.