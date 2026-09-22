ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಂಡ್ಯ (ಸೆ.22): ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ವಿವಿಧ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
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ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ತಮಿಳನಾಡಿಗೆ ನೀರು
ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಿಂಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೇಮಾವತಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ನದಿಗೆ 3800 ಕ್ಯುಸೆಕ್, ಹಾರಂಗಿಯಿಂದ 500 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಆರ್ಎಸ್ಗೆ ಒಳ ಹರಿವು 4,457 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ 6,634 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ತ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದಲೂ 900 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ನದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಕಬಿನಿ 56% 2284 2268.60
ಹೇಮಾವತಿ 43% 2922 2893.65
ತುಂಗಭದ್ರಾ 75% 1633 1625.89
ಸೂಪಾ(ಮೀ.) 59% 564 548.24
ಕೆಆರ್ಎಸ್ 56% 124.80 105.86
ಘಟಪ್ರಭಾ 100% 2175 2174.90
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ 56% 1819.12 1795.70
ಭದ್ರಾ 85% 2158 2149.41
ಹಾರಂಗಿ 68% 2859 2849.26
ಆಲಮಟ್ಟಿ(ಮೀ.) 94% 519.60 519.13
ನಾರಾಯಣಪುರ(ಮೀ.) 82% 492.25 490.71
ಮಲಪ್ರಭಾ 57% 2079.50 2065.74
Sep 22, 2026, 12:12:11 AM