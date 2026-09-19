ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಸಾಗರಿಕಾ ಘಾಟ್ಗೆ ಮುಂಬೈನ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಮಗ ಫತೇ ಸಿಂಗ್ ಪೋಟೋ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮುಂಬೈ; ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಭಕ್ತಿಭಾವ, ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹದ ವಾತಾವರಣ ಆವರಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಪ್ರಭಾದೇವಿಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಬಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಖ್ಯಾತ ಜೋಡಿ!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ತಾರೆ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸಾಗರಿಕಾ ಘಾಟ್ಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಭಾದೇವಿಯ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಬಪ್ಪನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುದ್ದು ಮಗ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದ ಈ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನನ್ನು ಕಣ್ಣುತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರವಾಹೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು.
ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಮುದ್ದು ಮಗ 'ಫತೇ ಸಿಂಗ್'!
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಗರಿಕಾ ದಂಪತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಮಗ ಫತೇ ಸಿಂಗ್! ಜಹೀರ್ ಅವರ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯುವ ದಿನಗಳ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸಾಗರಿಕಾ ಅವರಂತೆಯೇ ಕಾಂತಿಯುತ, ಸುಂದರವಾದ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫತೇ ಸಿಂಗ್ನನ್ನು ಕಂಡ ಜನಸ್ತೋಮ ಆತನನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮುದ್ದಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟಾಣಿ ಫತೇ ಸಿಂಗ್ನ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ಜಹೀರ್ ಅವರ ಈ ಮುದ್ದು ಮಗ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರತಿರೂಪದಂತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಸಾಗರಿಕಾ ಮಾಡಿದ ಮೋದಕ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮಗಳ ಹದ ಮೀರಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳುತ್ತಿರುವ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಾಗರಿಕಾ ಘಾಟ್ಗೆ ದಂಪತಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಸಾಗರಿಕಾ, ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬಪ್ಪನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೋದಕಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಟೋ ವೈರಲ್!
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೇಟಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಜಾತ್ಯತೀತ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುದ್ದು ಮಗನ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಳೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.