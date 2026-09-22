ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2026 ರ ಇಂದಿನ ಜಾತಕವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು, ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು? ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗೆ ದಿನವು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ,
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಪ್ರೀತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರವು ಭವಿಷ್ಯದ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಅದೃಷ್ಟ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಕಲೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸುಳಿದಾಡುತ್ತವೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ವಾದಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅನೇಕ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಗುಪ್ತ ರಹಸ್ಯವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು. ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಣಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರಾತಂಕದ ಮನೋಭಾವವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನೀವು ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನವೀಕೃತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಜೀವನವು ಆತುರವಲ್ಲ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತುರವು ನಂತರ ವಿಷಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವು ಗಾಢವಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಕಿರಿಯರಿಂದ ಸಹಾಯವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.