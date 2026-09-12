ಎಸ್ವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಾದ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅಪರೂಪದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಆಘಾತದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಯಕಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಪಾರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಗಾಢ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು.
ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ
‘ಆಹ್ವಾನಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತಾವು ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೊನೆಯ ದಿನ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಹೊರಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ, 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಾಗೂ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಎಸ್ವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಿಂದ ದೊರೆತ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗೌರವದಿಂದ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಂತಹ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಎಸ್ವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಂದರ್ಯ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ
ನಂತರ ಮಾತುಕತೆ ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರತ್ತ ತಿರುಗಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಅದ್ಭುತ ನಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದೂ ಎಸ್ವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗಿದ್ದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸೌಂದರ್ಯ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲಿದ್ದ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಎಸ್ವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಧನದ ನೆನಪು ಕಾಡುತ್ತದೆ
ಆದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ತಮ್ಮನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಧನದ ನಂತರ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಎಸ್ವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳ ನೆನಪುಗಳು ತುಂಬಾ ನೋವು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಜನರು ನೋಡಲಾಗದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಭೀಕರ ಹಾಗೂ ದುಃಖದ ಘಟನೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ನೀಡಿದ ಗೌರವದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದ ನೋವಿನವರೆಗೆ, ಎಸ್ವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ನೆನಪುಗಳು ಅವರ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲಿದ್ದ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನೂ ತೆರೆದಿಡುತ್ತವೆ.