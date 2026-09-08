ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನಟಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಅನಿಸುವಷ್ಟು ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಅಮಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಿಳು ನಟ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ತಾವು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಆಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರಿ!
ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಹನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಐವರು ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನಟಿ ಎಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ, ತಮ್ಮಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಾವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮು ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಅನಿಸುವಷ್ಟು ಅಮಾಯಕಿ ಸೌಂದರ್ಯ!
ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ವಿಕ್ರಮ್ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ದೇವತೆಯಂತಿದ್ದ ಆಕೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸುವಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಅಮಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಧುರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಶ್ರೇಯಾ, ಜ್ಯೋತಿಕಾ, ತ್ರಿಷಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು?
ಸೌಂದರ್ಯ ಬಳಿಕ ಶ್ರೇಯಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಕ್ರಮ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಒಂದು ಅಲರಿ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಟತನವೂ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಲುಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲ ಮುಖಭಾವ ಅವರಿಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ತ್ರಿಷಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ ಆಕೆಯ ಯಂಗ್ ಚಾರ್ಮ್ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ತ್ರಿಷಾ ಅವರದ್ದು ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮಾಯಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ರೀಮಾ ಸೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಆಕೆ ಒಂದೆಡೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಮಹಿಳೆಯ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
‘ರಾವಣನ್’ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ.. ನಟನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್!
ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾವಣನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮಲ್ಲಣ್ಣ’ ಅಥವಾ ‘ಕಂದಸಾಮಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ‘ರಾವಣನ್’ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಪಾತ್ರ ರಗಡ್, ಗ್ರಾಫಿ, ಡರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಬುಲ್ಲಿಷ್ ಶೇಡ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಮಿಳು ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಪಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್, ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಟನಾಗಿ ಅದು ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.