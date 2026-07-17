ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೆರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಪ್ತರ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾರಂಭದ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.

ಹೀಗಿತ್ತು ಸೀಮಂತದ ಸಂಭ್ರಮ

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ, ಮೆರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಸಣ್ಣ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸವಿದ್ದ ಈ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತೆ ರಾಜ್ ಕೂಡಾ ಮೆರೂನ್ ರೇಷ್ಮೆ ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಪೈಜಾಮ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಣಗಳು ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಮಂತಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾರವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿವೆ.

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ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಈ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಸಮಂತಾ ತಾವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ತಾಯ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಪೋಷಕರಾಗುವ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಮಗು ಜನಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಮಂತಾ ನಟನೆಯ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.