ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮುಖದ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ. ಮಿಥುನ್ ಪಾಂಚಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮುಖದ ಶೇಪ್, ಮೂಗು ಹಾಗೂ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ. ಮಿಥುನ್ ಪಾಂಚಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುಖ ಈಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದು, ದವಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂಗು ಕೂಡ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ. ಮಿಥುನ್ ಪಾಂಚಾಲ್ ಅನ್ನೋ ವೈದ್ಯರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13, 2026 ರಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮುಖದ ಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಡಾ. ಪಾಂಚಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮುಖ ಈಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೆನ್ನೆ ಮತ್ತು ದವಡೆಯ ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ, ತೂಕದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತದಂತಹ ಹಲವು ಸಹಜ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್, ಮೇಕಪ್, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಬಳಸುವ ಲೈಟಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ನಿಂದಲೂ ಮುಖದ ಆಕಾರ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು, ಹಲವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಡಾ. ಪಾಂಚಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮೂಗು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೇಪ್ಗೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದು 'ರೈನೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ' (ಮೂಗಿನ ಸರ್ಜರಿ) ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರ ತುಟಿಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ 'ಕ್ಯುಪಿಡ್ಸ್ ಬೋ' (ತುಟಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಆಕಾರ) ಬಳಿಯೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಮೇಕಪ್ ಅಥವಾ ಲೈಟಿಂಗ್ನಿಂದಲೂ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಲಿಪ್ ಫಿಲ್ಲರ್ಗಳಂತಹ ನಾನ್-ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವೂ ಹೀಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ ದೃಶ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋಟೋಗಳೇ ಅಂತಿಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಲ್ಲ
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೀಡಿದರೂ, ಫೋಟೋಗಳೇ ಅಂತಿಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಡಾ. ಪಾಂಚಾಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇವಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯ ತಂತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಮುಖದ ನೋಟ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ, 'ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ'ದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 334 ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 14 ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಡಾ. ಪಾಂಚಾಲ್ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.