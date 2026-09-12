ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಲರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಯಾಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ನಟನೆಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾನಿ ಅವರೇ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನೂ ನಾನಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲಾ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುಧ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡವು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನಿಸಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಅಂತಹ ಟ್ರೇಲರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ, ಚಿತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕುತೂಹಲ
ಟ್ರೇಲರ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೇರವಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.