ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಚಿತ್ರದ 'ಆಯಾ ಶೇರ್' ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 52 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಅವರ ಹೊಸ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್'ನ ಮೊದಲ ಹಾಡು 'ಆಯಾ ಶೇರ್' ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಈಗಾಗಲೇ 52 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು (5.2 ಕೋಟಿ) ವೀಕ್ಷಣೆ ಗಳಿಸಿ, 1 ಮಿಲಿಯನ್ (10 ಲಕ್ಷ) ಲೈಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಅಂದರೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಇನ್ನೂ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ದಸರಾ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನಾನಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ದಸರಾ' ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಧಾಕರ್ ಚೆರುಕುರಿ ಅವರೇ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ದೇಶಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಆಯಾ ಶೇರ್' ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 15 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಈ ಹಾಡು, ಯುಕೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಕೆನಡಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಹಾಕಿರುವ ಐಕಾನಿಕ್ ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಅವರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಡು ಇದಾಗಿದೆ.
ಕಾಸರ್ಲ ಶ್ಯಾಮ್ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ದುಲ ಜಂಗಿರೆಡ್ಡಿ, ಅಕ್ನೂರಿ ದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರೇ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಜೆರ್ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್' ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ನಾನಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್'. ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಧನ್ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ನಾನಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು 'ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಾಘವ್ ಜುಯಾಲ್, ಸಂಪೂರ್ಣೇಶ್ ಬಾಬು, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು, ಸೋನಾಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಈಶ್ವರಿ ರಾವ್, ರಾಜ ರವೀಂದ್ರ, ತನಿಕೇಲ್ಲ ಭರಣಿ, ಎಂ.ಎಸ್. ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಜಗನ್ ಚಿತ್ರದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ.