ವಿಷ್ಣು ಎಡವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಕವಿನ್ ಹಾಗೂ ನಯನತಾರಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ 'ಹಾಯ್' ಸಿನಿಮಾದ ಓಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಓಟಿಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಹಾಗೂ ಕವಿನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ 'ಹಾಯ್' ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಓಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಎಡವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜೀ5 (ZEE5) ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ ಜೀ5 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು 'ಹಾಯ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಕವಿನ್ ಹಾಗೂ ನಯನತಾರಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು. ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ (Sacnilk) ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಗೀತರಚನೆಕಾರನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕನಾದ ವಿಷ್ಣು ಎಡವನ್
ಗೀತರಚನೆಕಾರ ವಿಷ್ಣು ಎಡವನ್ 'ಹಾಯ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಇವರು, ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ 'ಮಾಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದ 'ಪೊಲಕಟ್ಟುಂ ಪರ ಪರ' ಹಾಗೂ 'ಲಿಯೋ' ಚಿತ್ರದ 'ಬ್ಯಾಡಾಸ್' ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೇ ನಯನತಾರಾ ಹಾಗೂ ಕವಿನ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆ
ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಪರಿಚಯ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ, ಕವಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಭು, ಸತ್ಯನ್, ವಿಟಿವಿ ಗಣೇಶ್, ಅಮೃತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಖುರೇಷಿ, ಆದಿತ್ಯ ಕದಿರ್, ಕಾವ್ಯಾ ಅರಿವುಮಣಿ ಹಾಗೂ ಪೆಪ್ಸಿ ವಿಜಯನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಂಗತ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ ಜೀ5ನಲ್ಲಿ 'ಹಾಯ್'
ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ 'ಹಾಯ್' ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಓಟಿಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ ಜೀ5 (ZEE5) ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ. ನಯನತಾರಾ ಹಾಗೂ ಕವಿನ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.