ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಮೈಸಾ’ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಇದೀಗ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ಮೈಸಾ’ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣನ ಹೊಸ ಅವತಾರ!
ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ‘ಮೈಸಾ’ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
‘ಮೈಸಾ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿರಿಜನ ಗೋಂಡು ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಟೀಸರ್ನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ತಾವು ಸೈ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತಿದೆ.
ತಂದೆಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ!
ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಆಕೆ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟವೇ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸುಳಿವು ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಟೀಸರ್ನ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿವೆ. ಕಾಡು ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೀತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಸ್ ಶೇಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಟೀಸರ್ಗೆ ಜೇಕ್ಸ್ ಬಿಜಾಯ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಪವರ್
‘ಮೈಸಾ’ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಜೇಕ್ಸ್ ಬಿಜಾಯ್ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಟೀಸರ್ನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಕಥೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಕಾಡು, ಗಿರಿಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಟೀಸರ್, ‘ಮೈಸಾ’ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೆರಿಯರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ?
ಈವರೆಗೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಾಗೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ‘ಮೈಸಾ’ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಿರಿಜನ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ‘ಮೈಸಾ’ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಗಿರಿಜನ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ನವೆಂಬರ್ 27ರವರೆಗೆ ಕಾಯಲೇಬೇಕು.