‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಯಾದು..
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನ ಹಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಸುಂದರಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್, ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅಲ್ಲೂರಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರು, ತಮಿಳಿನ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ತಾವು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಯಾದು ಅವರ ಈ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕಿಯವರೆಗೆ..
ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂನ ತೇಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ‘ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಬಳಿಕ 2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಮುಗಿಲ್ಪೇಟೆ’ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದರು.
ನಂತರ 2022ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಅಭಿನಯದ ‘ಅಲ್ಲೂರಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ, ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸದ ಕಾರಣ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ನಿರಾಶರಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ನಂತರ ‘ಫಂಕಿ’, ‘ಪಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟಂಬಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಇದೀಗ ತಮಿಳು ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆಗೂ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ!
‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ನಟಿಯಾಗುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಫಿ ಚೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ WNS, Concentrix ಹಾಗೂ Verizon Media ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಕೆಲಸ ತೊರೆದಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗರ ವಿರುದ್ಧ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತು ಕಲ್ಲು ಎಸೆದ ಘಟನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಯಾದು ಅವರ ಈ ಅನುಭವಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗುರುತಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅವರ ಪಯಣ ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಟಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಕಯಾದು, ಹಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಈಗ ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯುವಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಯಶಸ್ಸು ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.