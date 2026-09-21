ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವೇ, ಅಥವಾ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಸಿಪ್ ಅಷ್ಟೇನಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಖಚಿತ—ಮದುವೆ ವದಂತಿಗೂ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ!
'ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ' ವದಂತಿಗೆ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇ ಬೇರೆ! ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾದ ಮೇಧಾ ಶಂಕರ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಕುರಿತ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಾಕು, ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಯೊಂದು ‘12th ಫೇಲ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಮೇಧಾ ಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಸುತ್ತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಮೇಧಾ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಸಮಯ್ ರೈನಾ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಧನ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ‘ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೇಧಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿತ್ತು.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಣ್ಣು ಇದೀಗ ಮದುವೆಯ ಮೇಲೂ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಧಾ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮೌನವಾಗಿರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮದುವೆ ಕುರಿತ ಪೋಸ್ಟ್ನ್ನು ಸಮಯ್ ರೈನಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
“ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಮೇಧಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ವದಂತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನೇ ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವುದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಜವಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಮೇಧಾ ಶಂಕರ್ ಕೂಡ ಸಮಯ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಗುವಿನ ಇಮೋಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕರು ಒಂದರ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಆಧಾರರಹಿತ ಮದುವೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಾತ್ರ ಇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋದಲ್ಲೂ ಸುಳಿವು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ನಿಂತಿಲ್ಲ.
ಇವರಿಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಮೇಧಾ ಅವರು ಸಮಯ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಗಾಸಿಪ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ರಜೆಯ ದಿನಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದವು.
ಆದರೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿಗೂ ಸಮಯ್ ತಮ್ಮದೇ ಹಾಸ್ಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಗಾಸಿಪ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ‘12th ಫೇಲ್’ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಮೇಧಾ ಶಂಕರ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉತೇಕರ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸನ್ನಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ರತ್ ಕೌರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವೇ, ಅಥವಾ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಸಿಪ್ ಅಷ್ಟೇನಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಖಚಿತ—ಮದುವೆ ವದಂತಿಗೂ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ!