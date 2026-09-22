ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೇವರಾಜ್, ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಶಿಸ್ತು, ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಹಾಗೂ ಸಹನಟರಿಗೆ ನೀಡುವ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಖಳನಟನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೇವರಾಜ್ (Devaraj), ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಹಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಟ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟ, ಅವರ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ದೇವರಾಜ್ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದವರಾದ ನಟ ದೇವರಾಜ್ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಹಲವು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತರ್ಕ, ಉತ್ಕರ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮಾನಸಿಕ ಪಾತ್ರಗಳು, ಬಹುಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಇತರ ನಟರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಶಿಸ್ತು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇವರಾಜ್!
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವರಾಜ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ನಟ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸೆಟ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವುದು, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತೋರುವ ಕಾಳಜಿ ಸಹನಟರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ದೇವರಾಜ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹನಟರಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನೀಡುವ ಗೌರವವನ್ನು ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳು.. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದ ಅನುಭವ!
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವರಾಜ್, ಕೆಲವು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ದವು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಆ ಪಾತ್ರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ತರ್ಕ’, ‘ಉತ್ಕರ್ಷ’ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮಾನಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಅನುಭವಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲೂ ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರ ಸರಳತೆ!
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು ಎಂದು ದೇವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸಹನಟರೊಂದಿಗೆ ಸರಸವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಭಾವ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ದೇವರಾಜ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ, ಸಹನಟರಿಗೆ ನೀಡುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮೀಯ ವರ್ತನೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟ ದೇವರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.