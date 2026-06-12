ನಂದಮೂರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಹಬ್ಬವೋ ಹಬ್ಬ. ಬಾಲಯ್ಯನ ಹೊಸ ಅವತಾರ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ NBK 111 ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ನಂದಮೂರಿ ನಟಸಿಂಹ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ NBK111 ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮಲಿನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ NBK111 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, NBK111 ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು, ಶಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಟೋನ್ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಇದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟನೆಯ OG ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, 1993ರ ಮುಂಬೈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ಶಾಟ್ಗಳು OG ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವು ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯ, ನಡೆಯುವಾಗ ತೋರಿಸಿದ ಫುಟ್ ಶಾಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೀನ್ಗಳು ಕೂಡ OG ಯಲ್ಲಿನ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೂಡ OG ಸಿನಿಮಾದ ಆಕ್ಷನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಶಾಟ್ ಕೂಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಯುವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೃಹತ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವು ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ 'ಸಲಾರ್' ಚಿತ್ರದ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರು ಬಾಲಯ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ತಮನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಯ್ಯನ ಸತತ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ತಮನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. NBK111 ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗೆ ತಮನ್ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ OGಯ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ಗೋಪಿಚಂದ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.