ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಂಡಿಆರ್ (MDR) ಶುಲ್ಕ ಜಾರಿಯಾದರೂ, ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಯುಪಿಐ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಶುಲ್ಕವಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯುಪಿಐ ಬಳಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (UPI) ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ (P2M) ₹2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ 0.4% ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ (MDR - Merchant Discount Rate) ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಶುಲ್ಕದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ 'ದೈನಂದಿನ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಯುಪಿಐ ಬದಲಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ?' ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI), MDR ಶುಲ್ಕ ಜಾರಿಯಾದರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯುಪಿಐ ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಹಾಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಪಾವತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಶುಲ್ಕಗಳ ಹೋಲಿಕೆ: ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗಿಂತ UPI ಹೇಗೆ ಅಗ್ಗ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ (X) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎನ್ಪಿಸಿಐ, ವಿವಿಧ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಸೂಚಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶುಲ್ಕಗಳ (MDR) ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ:
UPI (P2M); 0.4% ಶುಲ್ಕ (ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ₹300 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ)
ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್; 0.90% ವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್; ಸರಾಸರಿ ಸುಮಾರು 2.0% ಶುಲ್ಕ
ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ವಿವರಣೆ!
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ₹10,000 ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ 0.4% MDR ಕೇವಲ ₹40 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ₹1 ಲಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದರೆ, ಶುಲ್ಕವು ಗರಿಷ್ಠ ₹300 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ₹10,000 ಪಾವತಿಸಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸುಮಾರು ₹200 ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯುಪಿಐ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಶುಲ್ಕ!
ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ-ವ್ಯಾಪಾರಿ (P2PM) ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯುಪಿಐ ಕ್ಯೂಆರ್ (QR) ಕೋಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ MDR (Zero MDR) ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ₹2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
₹2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಮಿತ UPI ಪಾವತಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ;
ನಿಯಮಿತ P2M ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ 0.4% ದರದಲ್ಲಿ MDR ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ;
₹5,000 ಪಾವತಿ; ₹20 MDR
₹10,000 ಪಾವತಿ; ₹40 MDR
₹50,000 ಪಾವತಿ; ₹200 MDR
₹75,000 ಪಾವತಿ; ₹300 MDR
₹1 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು; ಗರಿಷ್ಠ ₹300 MDR (ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಿತಿ)
ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ!
ರೈಲ್ವೆ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ವಿಮೆ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ₹2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಧಾರದ ಬದಲು ಕೇವಲ ₹5 ಫ್ಲಾಟ್ MDR ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 0.02% MDR (ಗರಿಷ್ಠ ₹300 ಮಿತಿ) ಇರಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ₹10,000 ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇವಲ ₹2 ಶುಲ್ಕ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯುಪಿಐ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ!
ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ಈ MDR ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು (Merchants) ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಭರಿಸುವ ಶುಲ್ಕವೇ ಹೊರತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಯುಪಿಐ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಡನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೀಸ್ ವಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮಾಸಿಕ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯುಪಿಐ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.