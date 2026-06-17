Balakrishna ಅವರು ಲೇಡಿ ಅಮಿತಾಭ್ ವಿಜಯಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರಾ? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಮೂಡಲು ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಹಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒಂದು ಹಂತದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ 'ಮದುವೆ' ಕಾರಣ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂತು. ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಾಲಯ್ಯ, ವಿಜಯಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು.
ಹಾಗಾದರೆ, ಬಾಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯಶಾಂತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರಾ? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ, ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಚಿಲ್ಲಗಟ್ಟು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಯ್ಯ, ವಿಜಯಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಯ್ಯ 1982ರಲ್ಲಿ ವಸುಂಧರಾ ದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಜೊತೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ನಂತರವೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಮದುವೆಯಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್, ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಯಾಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ವಿಜಯಶಾಂತಿಯೇ ಕಾರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಕಾರಣ ಇದೇನಾ?
ಸಂಭಾವನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗೂ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಂತರ ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಬಾಲಯ್ಯ 1982ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರೆ, ವಿಜಯಶಾಂತಿ 1988ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.