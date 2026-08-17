ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಕಿಂಗ್' ಮತ್ತು 'ಮನ್ಮಥ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದವರು ನಾಗಾರ್ಜುನ. 'ಗೀತಾಂಜಲಿ', 'ಶಿವ', 'ಅನ್ನಮಯ್ಯ' ದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ 100ನೇ ಚಿತ್ರ 'ಕಿಂಗ್ 100'ರಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೂಗಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನಂತರ 'ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಅಹಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು 'ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಗುಣ ಯಾವುದು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾಗಾರ್ಜುನ 'ನಾನು ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ತಾನೂ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಹಂನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ
ನಟಿ ಟಬು ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗಾರ್ಜುನ, 'ಟಬು ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ, ಆಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ' ಎಂದರು. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಟಬು ತನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ವಿಷಯ ಪತ್ನಿ ಅಮಲಾಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸದ್ಯ 'ಕಿಂಗ್ 100' ಚಿತ್ರ ದಸರಾ ಅಥವಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.