ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಆಗುವ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರಂತವೂ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಟ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಅಗ್ರ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಎನ್ಆರ್ ಕುಟುಂಬದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನಗೆ ಮೊಮ್ಮಗಳಾಗುವ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹೌದು, ಇದು ನಿಜ. ಅವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಸೋದರ ಸೊಸೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಯಾರ್ಲಗಡ್ಡ ಅವರ ಮಗಳು. ಸುಪ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಮಗಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ, ಹಲವು ಎಂಎನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದುರಂತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸುಮಂತ್ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ. ಇವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಯಾರ್ಲಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿಧನರಾದರು.
ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸುಮಂತ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ 'ಅಕ್ಕಡ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಬ್ಬಾಯಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಆ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಶ್ರೀಯಾ ಶರಣ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಇಷ್ಟಂ'ನಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಚರಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಳು.
ಸಿಂಗಲ್ ಮದರ್
ಆದರೆ ಚರಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕೇವಲ 37ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿಧನರಾದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಚರಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸಿಂಗಲ್ ಮದರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಚರಣ್ ರೆಡ್ಡಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ದುರಂತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಮಗಳು ತಾಯಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆಯಾಗಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.