Nagarjuna Daughter Wish: ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ತಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಸೆಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನೂ ಆಚರಿಸಿದ್ದರು.
ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ತಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಸೆಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನೂ ಆಚರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಂದು ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರ ನಟನಾ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗನಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಮನ್ಮಥುಡು' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದರೂ, ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೂರನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಅಖಿಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಅಖಿಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಲೆನಿನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ದಾಟಿ ಲಾಭದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ್ ಹಲವು ಪ್ರಚಾರ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾ ಟಾಕ್ಸ್' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನ ಕುರಿತಾದ ಈ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು, ಆದರೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ.
ಅಖಿಲ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ನಟಿ ಅಮಲಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇವರಿಗೆ ಅಖಿಲ್ ಜನಿಸಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಲಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೇ ಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 'ನಿಖಿತಾ' ಎಂದು ಹೆಸರನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
ಅಮಲಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಕ್
ಹೆರಿಗೆಯ ದಿನ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಡೆಲಿವರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಲು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಮಲಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಆ ಮಗುವೇ ಅಖಿಲ್. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಅಖಿಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಕಾದಿತ್ತು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಂತರ ತಿಳಿಯಿತು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಬೇಸರವಾದರೂ, ನಂತರ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ 'ನಿಖಿತಾ' ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಮಗು 'ಅಖಿಲ್' ಆಯಿತು. ಇಂದು ಅದೇ ಅಖಿಲ್ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ಆಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇನೋ.