2000ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ಪ್ರೇಮಾ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
90ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2000ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ಪ್ರೇಮಾ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ 'ಉಪೇಂದ್ರ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅವರು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಮಯ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ 'ಉಪೇಂದ್ರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ದಾಮಿನಿ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಗ ನನಗೆ ಕೇವಲ 16–18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗಾಢವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರೇಮಾ, ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೈಜವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. "ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಗಾಜಿನ ಚೂರುಗಳು, ಬೆಂಕಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕೃತಕತೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬುದು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರಿಂದಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು," ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೃಶ್ಯಗಳ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಲಾವಿದರ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸವಾಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಕ್ವಗೊಳಿಸಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರೇಮಾ, "ಉಪೇಂದ್ರ ಕೇವಲ ಅದ್ಭುತ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊಸತನದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪರೂಪದ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಸಿನಿ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಲುಗಿನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ 'ರಾಯಲಸೀಮಾ ರಾಮಣ್ಣ ಚೌಧರಿ' ಚಿತ್ರದ ನೆನಪುಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ನಡವಳಿಕೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೇಮಾ ಅವರ ಈ ನೆನಪುಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 'ಉಪೇಂದ್ರ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.