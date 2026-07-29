ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೂರಾರು, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುವ ರಾಜಮೌಳಿ, ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಡೆದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ವಿಧಾನ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲು (ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್) ಪಡೆಯುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ತಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸರಣಿಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದರು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯದೆ, ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪಾಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ವಾರಣಾಸಿ' ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನೇನೂ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ 'RRR' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಹಿಟ್ ಆದರೆ, ಜಕ್ಕಣ್ಣ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುವುದು ಖಚಿತ.
ರಾಜಮೌಳಿ ಒಂದೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮತ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಾಜಮೌಳಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಡಂ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿಗಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಥೆ ಅಥವಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವೇ ಅವರು ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ.
ರಾಜಮೌಳಿಯ ಅಸಲಿ ಬಲ ಯಾರೆಂದರೆ?
ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಾಜಮೌಳಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಇನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೀರವಾಣಿ, ವಲ್ಲಿ, ರಮಾ ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ರಾಜಮೌಳಿಯ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.