ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಸದ್ಯ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಹೀರೋ ಆಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಾಯಕಿ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಲ್. ನಾರಾಯಣ ಸುಮಾರು 1200 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿ ತೆರೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿಯೇ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ.
'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 140 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 1% ಜನ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1% ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ 5-6 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ವಾರಣಾಸಿ' ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅವರು 10,000 ಕೋಟಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ ತಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಭರದ್ವಾಜ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಲ್ಲ, ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವಂತೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ, ರಾಜಮೌಳಿ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ
ತಾನು ನೂರು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಾಗೆಯೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 500 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಅಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. 'RRR' ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ನಿಜವಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ. 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 10,000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.