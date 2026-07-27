Baahubali Movie Secrets: ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುವವರೆಗೂ ರಾಜಮೌಳಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರವೇ ಇರಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವೇ ಇರಲಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವರು.
ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುವವರೆಗೂ ರಾಜಮೌಳಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರವೇ ಇರಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವೇ ಇರಲಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಪೋಷಕ ನಟರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ ಜಕ್ಕಣ್ಣ. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆಸ್ಕರ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದವರು. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ನಟನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಟೇಕ್ಗಳಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳೂ ರಾಜಮೌಳಿ ಟಾರ್ಚರ್ ತಡೆಯಲಾಗದು, ಅವರೊಬ್ಬ 'ಪನಿ ರಾಕ್ಷಸುಡು' (ಕೆಲಸದ ರಾಕ್ಷಸ) ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಬಿಜ್ಜಳದೇವನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಾಸರ್ ಮಾತ್ರ 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್'ನೊಂದಿಗೆ ದಿವ್ಯಾಂಗನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪಾತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯೇ ಇದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳದೇವನಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ನೀಡಿದ ನಾಸರ್, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಕಥೆ ಹೇಳುವಾಗ ರಾಜಮೌಳಿ, ಈ ಬಿಜ್ಜಳದೇವ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಕಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ತನಗೆ ಸಿಗದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಮಗ ಭಲ್ಲಾಳದೇವನಿಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆತನ ಕುತಂತ್ರವೇ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಕಥೆಯ ಮೂಲಾಧಾರ. ಬಾಹುಬಲಿಗಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾಣಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ರಾಜಮೌಳಿ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ನಾಸರ್ಗೆ, 'ಸಾರ್, ನೀವೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಸರ್ ನಗುತ್ತಲೇ, 'ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್'ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಕೊಡುಗೆ
ನನ್ನಿಂದ ಆಗದು, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಯವಾಗಿಯೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಯ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೇವಲ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಬಿಜ್ಜಳದೇವನಂತಹ ಬಲವಾದ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ರಾಜಮೌಳಿಯವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಟರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿತು.