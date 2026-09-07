63 ವರ್ಷದ ಬಂಧು ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಐವರು ಗೆಳತಿಯರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕಳ್ಳತನದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ. ಈತನ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೃದ್ಧನ ಅಪರಾಧದ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ. ಕೆಲವರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು, ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ತಮ್ಮ ಹಾಬಿ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಖುಷಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ 63 ಕಿಲಾಡಿ ತಾತ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಅದನ್ನೇ. ಆದರೆ ಈತನ ಹಾಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಈಗ ಆತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಜ್ಜನ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ 63ರ ಈ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರು ಬಂಧು ಸಿಂಗ್. ಸರಿಯಾದ ಆದಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕಳ್ಳತನದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಈ ತಾತ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಐವರು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು! ಅವರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇವನಿಂದ ಮಕ್ಕಳೂ ಆಗಿದ್ದವು. ತನ್ನ ಐದು ಗೆಳತಿಯರ ಮೋಜನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ದುಬಾರಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕಳ್ಳತನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಜ್ಜ, ಈಗ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ತಾತನ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಬೆರಗಾದ್ರು
ಬಂಧು ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಕೇಳಿದ ಪೊಲೀಸರೇ ಅವಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಸಿಂಗ್ ಐದು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು ಮಾಡಲು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದನು. ಬಂಧು ಸಿಂಗ್ನ ಗೆಳತಿಯರು ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದ. ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಅವನು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಬಂಧು ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದನು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಬಂಧು ಸಿಂಗ್ನ ಐದು ಗೆಳತಿಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ವೆಚ್ಚದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವನ ಗೆಳತಿಯರ ವಿವಿಧ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಕದಿಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು.
ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ
ಕೊನೆಗೂ ಈತನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಬಂಧು ಸಿಂಗ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅವನ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದ ಹಿಂದಿನ ಐದು ಗೆಳತಿಯರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಬಂಧು ಸಿಂಗ್, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ತಲುಪಿದ ನಂತರವೂ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದನು. ಈ ಅಜ್ಜನ ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಥೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೂ.. ಈಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.