ಕೇವಲ 21 ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಬಿಟ್ಟು, ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಬೌಲರ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಮುರಿದರೂ ಛಲ ಬಿಡದೆ, ಇಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ತ್ರೋ-ಡೌನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ವಿನಮ್ರರಾಗಿರಿ. ಖ್ಯಾತಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಿ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸ್ವಯಂ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಪ್ರೇರಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಶಿಸ್ತು ಶಾಶ್ವತ! ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನೂ ಇಂದಿಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ಅನುಸರಿಸುವ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ, ಸರಳ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಸದಾ ಮೌನವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಸ್ವಭಾವದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ತ್ರೋ-ಡೌನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಲಿಯಾಸ್ 'ರಘು'. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರಘು ಅವರ ಜೀವನ ಪಯಣವು ಯಾವುದೇ ಹಿಟ್ ಸಿನೆಮಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ.
ಕೇವಲ 21 ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಸಾಹಸ ಯಾನ!
ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನವರಾದ ರಘು ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ. ಆದರೆ, ಮಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದು ತಂದೆಯ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹುಚ್ಚು ಮತ್ತು ಓದಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜಗಳಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ 16-20ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲದಿಂದ ರಘು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 21 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಅವರಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ವಸತಿ ಅಥವಾ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಳೆದರು. ಆನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ, ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು.
ಕೈ ಮುರಿದರೂ ಮುರಿಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮ!
ರಘು ಅವರ ಮೂಲ ಕನಸು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗುವುದಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯ ಆಟ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು. ತೀವ್ರ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಲಗೈಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿಯಿತು. ಈ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಅವರ ಕನಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ರಘು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆಟಗಾರನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನು, ಇತರ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (NCA) ತಲುಪಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಅಪಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ರಘು ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಣಜಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರವೇಶ!
ರಘು ಅವರ ಕೈಲಿದ್ದ 'ಸೈಡ್ಆರ್ಮ್' (Sidearm) ಉಪಕರಣದ ಮೂಲಕ ಗಂಟೆಗೆ 145 ರಿಂದ 150 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರು ರಘು ಅವರ ತರಬೇತಿ ಶೈಲಿಗೆ ಮನಸೋತರು. ಸಚಿನ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ, 2011 ರಲ್ಲಿ ರಘು ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ತ್ರೋ-ಡೌನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ರಘು ಮಾತ್ರ ತಂಡದ ಕಾಯಂ ಮತ್ತು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ!
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ರಘು ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ರಘು ಅವರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಘು ನೀಡುವ 150 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದ ತ್ರೋ-ಡೌನ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಎಸೆತಗಳು ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಶಾನದ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ರಘು ಅವರ ಈ ಪಯಣ, ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಡಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.