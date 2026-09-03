ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಜೊತೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಡಿದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ICC ಟೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಂತ್ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 100 ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧೋನಿ ಜೊತೆ ಪಂತ್ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊ: ರಿಷಭ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುಡಿದಿದ್ದರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಐಸಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪಂತ್ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಧೋನಿ–ಪಂತ್ ಪುನರ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗಮನ
ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ಗಳ ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ, ಪಂತ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನೋಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲವರು ಅವರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದರೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕುಡಿದಿದ್ದರು’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲೇ ಪಂತ್ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿನ ಅವರ ನೋಟ ಅಥವಾ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ಕುಡಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಊಹಾಪೋಹವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಭಾರತ–ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರೆನ್ನಲಾದ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ₹12 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಹರಿದಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ
ವೈರಲ್ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಪಂತ್ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೇವಲ 89 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ವೇಗವಾಗಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾದರು.
ICC ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಪಂತ್ ಪ್ರಭಾವ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಂತ್ 711 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 9ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ 328 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 54ನೇ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊ ಕುರಿತ ‘ಪಂತ್ ಕುಡಿದಿದ್ದರು’ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಸದ್ಯ ದೃಢವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ. ಖಚಿತಪಡಿಸದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗಿಂತ, ಪಂತ್ ಅವರ ಮೈದಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹ.